مصر | تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019.

ومن أبرز التخصصات الطب البشرى (باطنة وأورام – جراحة عامة – جراحة مخ واعصاب – جراحة أورام – أمراض صدرية – رعاية مركزة – باطنة عامة – أمراض جلدية – تمريض) يكون المتقدمون من الحاصلين على درجة الماجستير او الدكتوراه .

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كما شملت التخصصات ، هندسة بحرية، هندسة عمارة، هندسة طرق، هندسة ميكانيكا قوى، هندسة ميكانيكا إنتاج، هندسة ميكانيكا سيارات، هندسة كهربائية قوى، هندسة اتصالات وإلكترونيات ، هندسة طبية، هندسة حاسبات

أما اقتصاد وعلوم السياسة، لغات فرنسي، تجارة إنجليزي، نظم معلومات إدارية، المعهد العالي للسينما، فنون تطبيقية، وأكاديمية الفنون الجميلة، لغات (إنجليزي – إيطالي – فرنسي)، أعلام، ولغات (ألماني – صيني – إسباني – ياباني – عبري – فرنسي – هندي) وعلوم الكيمياء من مؤهل "بكالوريوس، ليسانس .

وكما تتضمنت التخصصات ، اعلام ، خدمة اجتماعية ، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري، طب أسنان" من الحاصلين على بكالوريوس، وفنون تطبيقية ، علم نفس واجتماع كلية آداب من الحاصلين على بكالوريوس وليسانس.