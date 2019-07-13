مصر | عاجل.. تجديد حبس النائب صلاح عيسى بقضية "الرشوة" 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تجديد حبس النائب صلاح عيسى بقضية "الرشوة" 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهام بطلب وتلقي رشاوي، مع استمرار حبس المتهم بمكان محبسه بمحافظة القاهرة.

وكانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر"، حين ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم لاتهامة باستغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بمحافظة الاسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.