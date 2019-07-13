مصر | النائب العام يأمر بالتحقيق في الرسوب الجماعي لطلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بالتحقيق في الرسوب الجماعي لطلاب المدرسة الفنية للتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار أحمد نبيل صادق النائب العام بالتحقيق في البلاغ رقم 9080 لسنة 2019 عرائض النائب العام المقدم لصالح طلاب دبلوم الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر.

وجاء البلاغ ضد مسؤلي وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم الفني بسبب إلغاء امتحانات جميع مواد الامتحانات والرسوب الجماعي لعدد 84 طالبا من طلاب المدرسة وتم إحالة البلاغ إلى المستشار المحامي العام لتيابات حلوان لاتخاذ اللازم.

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وفي وقت سابق حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 25/8/2019 القادم لنظر الشق العاجل في الدعاوى المقامة من طلاب دبلوم الثانوية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا الصيانه بمدينه نصر بنظام السنوات الخمس وعددهم 85 طالب بمختلف الأقسام.

وتأتي الدعوى لإلغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني بإلغاء امتحانات جميع مواد الامتحانات وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019 واعتبار هذا العام عام رسوب جماعي للطلاب.

وفي وقت سابق تقدم المحامي عمرو عبد السلام، بـ 4 دعاوى قضائية ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتيحة الدبلومات الفنية في مدينة نصر.