شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يفتتح الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السبت، الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية، وذلك بحضور رؤساء 9 نقابات عامة بقطاع الغزل والنسيج بالعراق، والأردن، ولبنان، وتونس، وفلسطين، وروسيا، واليونان، وبنجلاديش، والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج المصرية المستضيفة للاجتماع، فضلا عن الاتحاد العالمي للنقابات.

وأعرب الوزير في كلمته، عن سعادته للمشاركة في تأسيس هذا الاتحاد الوليد، لوضع دستوره وقواعده وأطره من أجل توحيد ورعاية والدفاع عن حقوق عمال الغزل والنسيج على مستوى العالم، والتنسيق بينهم الاسهام في الدفاع عن مصالحهم العمالية والمحافظة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن تحقيق المصالح المشتركة ونصرة قضايا هذا القطاع العريض، وتوحيد الرؤى للنهوض بهذه الصناعة المهمة.

وأعرب «سعفان» عن أمله في أن يحقق هذا الاتحاد الوليد توفير حياة أفضل لعمال الغزل والنسيج ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حقوق العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم، فضلا عن توحيد التشريعات العمالية التي تخص هذا القطاع العريض.

واستعرض وزير القوى العاملة أمام الحضور تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر باعتبارها من أهم الصناعات التي عرفها المصريون على مدار تاريخهم وتحولت في العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، موضحًا أن البداية الحقيقة لهذه الصناعة كانت في عام 1927 بإنشاء شركات الغزل والنسيج، وتحول مصر من دولة مستوردة للغزل والنسيج إلى دولة مصدرة.

واستطرد الوزير، قائلا، إن السياسات الاقتصادية والقرارات المختلفة التي اتخذت في الثمانينيات والتسعينيات، كانت سببًا في تدهور صناعة الغزل والنسيج، وعانوا عمال الغزل والنسيج من هذه القرارات.

وأكد أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي قام بها الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وضعها على أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، وذلك بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفني والتدريب المهني للعمال.

وشدد وزير القوى العاملة على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العمالية عمومًا، والنقابية لعمال الغزل والنسيج على وجه الخصوص، وذلك إيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال.

وأكد اهتمام الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، لذا فقد استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تم وضعه بتوافق بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» لضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أننا نعمل بكل جد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته معايير العمل الدولية والتي أعطت الحق للعامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله.

وقال الوزير: أود أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أنه قد بات ملحا وعاجلا أن نتكاتف جميعًا لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي لا يعرف الحدود وليس له وطن ولا دين فهو لا يشكل خطرًا على أمة بذاتها وإنما يهدد الإنسانية بأسرها ويحاول العبث بمقدرات الشعوب وإرهابها والنيل من أمنها واستقرارها.

وأكد أن دور الحركات النقابية لا يقتصر على الاهتمام بالعامل وقضاياه فحسب وإنما لابد أن يمتد إلى التحفيز على العمل وزيادة الإنتاج باعتباره الدرع الأقوى لمحاربة الفكر المتطرف الذي يسعى أهل الشر لزرعه في أوساط العمل.

Advertisements

وكان الوزير رحب في بداية كلمته بالحضور على أرض الكنانة مصــر، متمنيًا لهم طيب الإقامة وقضاء وقتا طيبا في مصر أرض أقدم الحضارات التي قامت على سواعد أبنائها، مؤكد أنه يرجع الفضل الأكبر في استمرار وازدهار هذه الحضارة القديمة إلى إيمان المصري القديم بقيمة العمل، وتقديسه للإنتاج.

واختتم «سعفان» كلمته مقدمًا الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحشد النقابي العالمي، والجهد المبذول لخروجه بالصورة المشرفة، ووضع دستور وقواعد وأطر هذا الاتحاد واختيار مقره وأمانته العامة، مؤكدًا أن القاهرة تفتح ذراعيها لاستضافة هذا الاتحاد الوليد.

ومن جانبه، قدم عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، أسمى آيات الترحيب المشاركين في أعمال الافتتاح، داخل نقابة الغزل والنسيج بيت عمال مصر، لإعادة إحياء هذه الصناعة مرة أخرى، بهذا الاجتماع الذي يعبر عن مدى اهتمام جميع القيادات النقابية العمالية على المستوى العالمي بأهمية هذه الصناعة ودعمها.

وأضاف أن مصر لها تجربة رائدة في إعادة إحياء هذه الصناعة عن طريق وضع خارطة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وبدعم كامل من وزير القوى العاملة، حتى تبنت الدولة المصرية هذه الأفكار لعمل خطة طموحة لإحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إخراجها للنور في عيد العمال الماضي، بضرورة بدء الشركات في توريد المعدات والآلات اللازمة لتطوير الصناعة.

وأكد أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للتصدي للهجمات الشرسة التي تريد النيل من العاملين في هذا القطاع، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التوحد للدفاع عن مصالح وحقوق العمال، باعتبار هذا الاجتماع كفيلًا أن يكون الأساس لما نصبو إليه جميعًا.

وفي نفس السياق، أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمي، مشيدًا بهذا الدور الكبير لدعم وتطوير هذه الصناعة، وتأسيس هذا الاتحاد الذي من شأنه أن يسهم تطويرها، مثمنًا هذا الدور وهذا التأسيس متمنيًا له النجاح والتوفيق.

من جانبه، شدد فتح الله العمراني، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالأردن، على أهمية صناعة الغزل والنسيج على المستوى العالمي، معربًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر، متمنيًا أن يخرج بنتائج إيجابية ملموسة لقطاعات العمال.

وعن مشاركة الجانب اللبناني، قال قاسم حجازي، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بلبنان، إن هذا الاجتماع بمثابة قيمة مضافة للعمل النقابي على المستوى العربي، ودعم لصناعة الغزل والنسيج وعمالها على مستوى العالم.

من جانبها، أعربت هدى الألوسي، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بالعراق، عن أملها بتحقيق الاستفادة القصوى من تجربة مصر في حفاظها على حقوق عمالها، وتحقيق لم الشمل العربي لعمال الغزل والنسيج، خاصة بعد ما تعرضت له من تدهور في الفترات الماضية.

وقدم رزق جمعة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج بفلسطين، خالص تحيات عمال بلاده دعمًا وتأييدًا لهذا المؤتمر الكبير الذي يسهم في دعم وتطوير صناعة النسيج على المستوى العالمي.

وأكد حبيب حزامي، رئيس النقابة العامة للنسيج بتونس، أهمية دعم هذه الصناعة التي هي في أمس الحاجة للتعاون بين الجميع للحفاظ عليها وعلى عمالتها. من جانبه، أعرب فازيلوس رئيس نقابة النسيج باليونان، عن بالغ سعادته بهذا العمل الدؤوب الذي يسعى لإعادة إحياء هذه الصناعة المهمة، والعمل على حل مشكلات عمالها.

من جانبها، قدمت ماريا أفانتاكستوف، رئيس نقابة النسيج في روسيا، الشكر من اتحاد نقابة النسيج بروسيا على الدعوة لهذا المؤتمر، معربًة عن أملها التوصل لأنجح الحلول لحل مشكلات العمال وتطوير هذه الصناعة المهمة. وقام منذر منجو، رئيس نقابة النسيج ببنجلاديش بتقديم درع نقابة النسيج ببنجلاديش لوزير القوى العاملة محمد سعفان، تقديرًا له على جهوده المبذولة في سبيل خدمة العمال.

"سعفان" يفتتح الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج

"سعفان" يفتتح الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج