شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «السنبلاوين- الزقازيق» بمنطقة «القاسمي»، بمحافظة الدقهلية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى السنبلاوين العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم على طريق الزقازيق بمنطقة القاسمي دائرة المركز.

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انتقلت سيارات الإسعاف ومباحث مركز السنبلاوين إلى مكان الحادث وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص بركابها ونتج عن الحادث مصرع اثنين وإصابة 12 آخرين. وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان لها أنه تم نقل جثتين إلى مستشفى السنبلاوين، بالإضافة حجز 8 مصابين، بنفس المستشفى بينما تم تحويل 4 مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج. وذكرت المديرية، أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: عبدالله إبراهيم عبدالله، ٤٢ سنة من ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومحمد صفوت أبوهاشم ٤٣سنة.

أوضحت أنه تم تحويل 4 مصابين إلى مستشفي المنصورة الدولي لحاجاتهم إلى جراحة قلب وصدر وهم: «أسامة على السيد على ٢٣سنة، ومحمد نصر مصطفى، ٤٥سنة، وحسن عبدالمنعم حسن ٤٠سنة، ومحمد محفوظ محمد ٤٠ سنة.

واحتجزت مستشفى السنبلاوين 9 مصابين بقسم الجراحة بالمستشفى لإصاباتهم بكدمات وإصابات متفرقة وهم: محمود محمد أبوالقمصان ٢٦سنة، وعبدالله شعبان المصرى٢٤سنة، وعادل محمد لبيب ٢٩سنة، ومحمد عزت السيد ٢4 سنة، ومحمود عبده إبراهيم ٣٠سنة، وأكمل سليم نجاتى٢٢ سنة، وعبدالله شعبان المصرى ٢0 سنة، وعمر عزت السيد ٢٤ سنة. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .