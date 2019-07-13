شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 32 متهمًا في «ميكروباص حلوان» لـ6 أغسطس لتعذر إحضار المتهمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لـ6 أغسطس، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة، والمتهمين من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تهدف إلى منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم، والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، واتهامهم بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين بالمشاركة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.