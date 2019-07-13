شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب وإصابة 10 آخرين في تصادم 4 سيارات بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب مصرعه، وأصيب 10 آخرين في الدقهلية، فجر السبت، في حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق رافد المنصورة جمصة، أمام قرية «وزير».

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة.

انتقلت سيارات الإسعاف، ومباحث مركز شرطة بلقاس، إلى موقع الحادث وبالفحص، تبين تصادم 4 سيارات من بينهم سيارتين ملاكي، وسيارة ربع نقل، وأخرى بيجو أجرة تحمل لوحات رقم ٣٤١٦ أجرة الدقهلية.

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ونقلت سيارات الإسعاف 12 مصاب إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتوفى أحدهم فور وصوله، وجرى تحويل 4 منهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان لها، أن الحادث أسفر عن وفاة محمد عبدالله فتحى، ٢٥سنة، تحول 4 مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وهم :«أحمد البغدادى أحمد، بالعناية المركزة لإصابته بكسر بقاع جمجمه ونزيف بالمخ، ومحمود على عبدالحميد، ٢٢سنه قسم جراحه تجميل كسر بالأنف، وسعد عبدالغنى، ٤٠سنة كسر بالحوض ودخل قسم جراحة عظام، ومحمد عبدالحميد على، ٤٥ سنه كسر بضلوع ونزيف بالصدر دخول قسم جراحه قلب وصدر.

وذكرت صحة الدقهلية، دخول ٣مصابين مستشفى بلقاس وهم، أحمد كمال ٥سنوات كسر بالفخذ، ودعاء على ٢٥سنة كسر بعظام ترقوة، وتوفيق أحمد توفيق ٣٥ سنة كسر بعنق الفخذ، وخرج 3 آخرين لتحسن حالتهم، وهم: فاتن توفيق أحمد ٧سنوات، وأحمد توفيق أحمد ٦سنوات، وسارة السعيد السعيد ٢٥سنه كدمه بالأنف.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .