شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 15 مايو: غرامة 3000 جنيه للتوكتوك وعربات الكارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية (التوك توك – التروسيكل – عربات الكارو)، وذلك في إطار القضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.

وقال رئيس الجهاز إنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 3000 جنيه لكل مركبة (توك توك- تروسيكل- عربة كارو) يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للقانون، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، وذلك في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.

رئيس جهاز مدينة 15 مايو: لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية

رئيس جهاز مدينة 15 مايو: لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية

رئيس جهاز مدينة 15 مايو: لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية

رئيس جهاز مدينة 15 مايو: لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية

رئيس جهاز مدينة 15 مايو: لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية