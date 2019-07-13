شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتفقد مصنع تدوير المخلفات في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السبت، مصنع تدوير المخلفات في مدينة الغردقة، في إطار جولاتها لرصد منظومة تدوير المخلفات في المصانع.
استمعت الوزيرة إلى شرح مسئولي المصنع عن أقسامه المختلفة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في المصنع الذي يعد الأول من نوعه في محافظة البحر الأحمر.
تلقت الوزيرة طلبات مسؤولي المصنع بشأن التنسيق مع الوزارة لدعم بيع وتسويق المنتج المتمثل في وقود بديل يستخدم لمصانع الأسمنت والبلاستيك والألومينيوم القابلين للتدوير.
تصل الطاقة الاستيعابية لمصنع تدوير المخلفات في الغردقة إلى نحو 400 طن يوميًا، بطاقة 4 أطنان في الساعة، ويتم استخدام تكنولوجيا متطورة لفصل وإعادة تدوير المخلفات.
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