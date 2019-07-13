شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام في سيدني: مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ياسر عابد قنصل عام مصر فى سيدني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية مع استراليا فى كافة المجالات خاصة الإستثمار والسياحة.

وقال عابد خلال حفل الاستقبال الذى أقيم بمقر القنصلية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة بحضور العديد من المسئولين الاستراليين إن الاحتفالات بثورة 23 يوليو تأتي بعد أيام قليلة من ثورة 30 يونيو التي أعادت للمصريين بلدهم.

ونوه بالدعم الذي قدمته وتقدمه الجالية المصرية في سيدني للوطن.مشيرا إلى تميز العلاقات الثنائية بين مصر وأستراليا.

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حضر الحفل "إدموند عطا الله" عضو المجلس التشريعي ببرلمان ولاية «نيو ساوث ويلز»(وعاصمتها سيدني)، ورئيس جمعية أصدقاء مصر ببرلمان الولاية، وكذلك لفيف من رؤساء البعثات القنصلية العربية والأجنبية في سيدني، بالإضافة إلى ممثلي الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وكذلك رؤساء الجمعيات الإسلامية التي تستضيف أئمة وزارة الأوقاف، ورؤساء الجمعيات المصرية، بجانب رموز الجالية وعدد من أبنائها.

وتم خلال الحفل عرض فيديو عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر مؤخراً، ونماذج لأحدث المشروعات العملاقة التي تتم بها، متضمناً البيئة المناسبة التي تتمتع بها مصر لجذب وتشجيع الإستثمارات، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به، والذي كان أكبر داعم لبداية عودة السياحة إلى مصر.

من جانبه، ألقى النائب«إدموند عطا الله» عضو المجلس التشريعي ببرلمان ولاية«نيو ساوث ويلز» كلمة قدم فيها الشكر للقنصلية العامة المصرية على كافة الجهود التي تقوم بها بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الاسترالية.مشيرا إلى أن مصر مهد الفن والحضارة والتاريخ، تتخطى كافة المعوقات التي تتعرض لها.

ونوه بأن برلمان الولاية أعاد إقرار جمعية أصدقاء مصر بالبرلمان خلال دورته الجديدة، موضحاً أن إرسال وفود برلمانية إلى مصر هو أحد الأنشطة المستهدفة خلال الدورة الحالية لبرلمان الولاية.