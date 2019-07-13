شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات ملتقى المصارف العربية في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم اتحاد المصارف العربية فعاليات ملتقى «مكافحة الإتجار بالبشر والجريمة الالكترونية» في مدينة شرم الشيخ، السبت، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة «مينا فاتف».

أوصى المؤتمر في ختام فعالياته، السبت، بأهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم.

وأوصى بضرورة توسع المصارف العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات.

شدد على الاهتمام بالتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والجريمة.

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وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين في مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأوصى بضرورة توعية مسئولي الالتزام ومسئولي أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات GDPR، ISO 27001 بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات.

كما أوصى بضرورة الالتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالى FATF بشأن الأصول الافتراضية.

وبرزت توصية خاصة أوردها أمين عام إتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، تحت عنوان «العودة إلى العمل المصرفي»، تمحورت حول وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز اهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، بعيدا عم المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر لتفادي تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلباً على ماهية العمل المصرفي.

افتتح أعمال المنتدى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وسام فتوح، الامين العام اتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة، نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 180 مصرف.