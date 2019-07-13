محافظ القاهرة يلتقي وفدًا صينيًا رفيع المستوى لبحث سبل الاستثمار بين البلدين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بالعلاقات التي تربط مصر والصين، واللتان تمتلك كل منهما حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وتجمعهما علاقات مشتركة كبيرة في كافة المجالات، والتي تؤكدها الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس جمهورية الصين.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء رؤية محافظة القاهرة الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة بها، والتي يزيد من قيمتها موقع العاصمة المتوسط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يؤهلها لتكون معبرًا اقتصاديًا هامًا ومركزًا جيدًا للتبادل التجاري بين القارات خاصةً قربها من موانىٔ السويس والإسكندرية، وتوافر مطار دولي بها وهو مطار القاهرة، إلى جانب تواجد عمالة كثيفة بها.

وأضاف المحافظ أن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر تحقق زيادة ملموسة، كما تبذل الدولة جهودًا كبيرة لتوفير تسهيلات كبيرة للمستثمرين.

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وأشار الوفد الصيني إلى أن الحالة الاقتصادية المستقرة وعودة الأمن إلى الدولة المصرية وقوانين الاستثمار الجديدة التي تقدم تيسيرات للمستثمرين كانت حافزًا لهم للدخول لسوق واعدة مثل مصر وبخاصةٍ العاصمة القاهرة.

وأشار المستثمرون إلى أن لديهم خبرة كبيرة في مجال الأسواق التجارية، حيث يملكون أكبر سوق تجاري في العالم لتجارة الجملة والتجزئة إلى جانب سوق آخر بدبي، وهم بصدد الإنتهاء من إقامة سوق كبيرة بلبنان.

وأضاف أعضاء الوفد بأن لديهم خطة استثمارية لإقامة سوق تجاري كبير في القاهرة، يعد بداية لاستثمار تجاري وصناعي يستوعب عمالة تقدر بـ١٠٠ ألف عامل، وهو ما سيتيح فرص عمل جديدة للمواطنين، وأنهم أجروا دراسات جدوى كثيرة قبل البدء في المشروع أثبتت جميعها تميز موقع القاهرة لإقامته.

ورحب محافظ القاهرة بالتعاون مع الجانب الصيني، مؤكدًا على استعداد محافظة القاهرة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين، مؤكدًا على تفاؤله الدائم بالعمل مع الشريك الصيني في كافة المجالات.

شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس جمعية المستثمرين الصينيين في مصر.

محافظ القاهرة يلتقي وفدا صينيا رفيع المستوى لبحث سبل الاستثمار بين البلدين

محافظ القاهرة يلتقي وفدا صينيا رفيع المستوى لبحث سبل الاستثمار بين البلدين