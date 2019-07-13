شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، وقام الوزير بتهنئة الأوائل هاتفيًا، بحضور خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وأعلن «عبدالحكم»، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة، مقسمين 34 طالب وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين «STEM»، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب «دمج».

وأضاف «عبدالحكم»، أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا 14 طالب وطالبة، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.