شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للبطاطس.. «الزراعة»: مصر تنتج 5 ملايين طن سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم، السبت، باليوم العالمي للبطاطس التي تشكل الغذاء الأساسي للطبقة الفقيرة والعاملة منذ مئات السنين، ويصادف 13 يوليو من كل عام، فيما أكدت تقارير منظمة الأغذية والزراعة «فاو» أن الإنتاج العالمي من البطاطس بلغ 377 مليون طن عام 2018.

ذكر التقرير أن الصين تحتل المرتبة الأولي في الإنتاج العالمي بـ99 مليون طن، تليها الهند بإجمالي 43 مليون طن، فيما تحتل روسيا المركز الثالث بـ31 مليون طن تليها أوكرانيا بـ21 مليون طن، بينما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الخامس بـ20 مليون طن.

أوضح التقرير أن مصر تحتل المركز الرابع عشر في إنتاج البطاطس بكمية تصل إلى أكثر قليلا من 5 ملايين طن، فيما أكدت تقارير وزارة الزراعة أن إجمالي صادرات مصر منذ بدء الموسم التصديري للبطاطس حتى الآن بلغت 700 ألف طن رغم عدم انتهاء الموسم.