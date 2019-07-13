شكرا لقرائتكم خبر عن طالبته باستبدال الأكياس البلاستيك.. مواطن لوزير البيئة: «عايزين المصلحة تمشي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استوقفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحد المواطنين أثناء تسوقه في منطقة الدهار بمدينة الغردقة، وطلبت إليه تفريغ مشترياته من الأكياس البلاستيكية ووضعها في أخرى صديقة للبيئة.

أخبر المواطن الوزيرة، خلال جولتها في سوق الخضار والفاكهة بالمنطقة، صباح السبت، أن استبدال الأكياس سيزيد من أعبائه المادية قائلًا: «عايزين المصلحة تمشي، مش تقف».

طمأنت الوزيرة المواطن قائلة: «المصلحة هتمشي ومش هتقف»، مؤكدة أن الأكياس البديلة ستكون متاحة بأسعار مناسبة، وقامت بتفريغ مشتريات المواطن ووضعها في أكياس صديقة للبيئة.

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش

وزيرة البيئة تستبدل أكياس البلاستيك للمواطنين في سوق الخضار بالغردقة بأخرى قماش