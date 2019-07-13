- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
شكرا لقرائتكم خبر عن طالبته باستبدال الأكياس البلاستيك.. مواطن لوزير البيئة: «عايزين المصلحة تمشي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استوقفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحد المواطنين أثناء تسوقه في منطقة الدهار بمدينة الغردقة، وطلبت إليه تفريغ مشترياته من الأكياس البلاستيكية ووضعها في أخرى صديقة للبيئة.
أخبر المواطن الوزيرة، خلال جولتها في سوق الخضار والفاكهة بالمنطقة، صباح السبت، أن استبدال الأكياس سيزيد من أعبائه المادية قائلًا: «عايزين المصلحة تمشي، مش تقف».
طمأنت الوزيرة المواطن قائلة: «المصلحة هتمشي ومش هتقف»، مؤكدة أن الأكياس البديلة ستكون متاحة بأسعار مناسبة، وقامت بتفريغ مشتريات المواطن ووضعها في أكياس صديقة للبيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبته باستبدال الأكياس البلاستيك.. مواطن لوزير البيئة: «عايزين المصلحة تمشي» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.