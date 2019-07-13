شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الليبي» يزور البرلمان المصري: «أمننا القومي من أمنكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، البرلمان المصري، وكان في استقبالهم النواب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وسعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، ومحمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، وحمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية، وماجد أبوالخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، وعدد من النواب بمختلف اللجان النوعية.

وتفقد الأعضاء متحف المجلس، الذي يضم التاريخ البرلماني المصري، بالإضافة إلى القاعة الرئيسية للمجلس، الذي يعود تاريخها لأكثر من 150 عامًا، والتقطوا الصور التذكارية. ونقل النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تحيات الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لوفد البرلمان الليبي، مشيرا إلى أن «عبدالعال» وجه بتسخير جميع إمكانيات مجلس النواب لخدمة القضية الليبية.

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وقال «رسلان» إن أمن ليبيا القومي بمثابة أمن قومي لمصر، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية. من جانبها قالت ابتسام الرباعي، عضو مجلس النواب الليبي، إن هناك «دور تركي مشبوه لزيادة الأزمة في ليبيا، من خلال دعم المليشيات بالسلاح والأموال».

وأضافت: «الدور التركي معروف لدى الجميع، ويتسبب في سقوط الضحايا، وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها، الأولوية لدينا الآن في ليبيا القضاء الإرهاب». وأشارت إلى أهمية الدور المصري في دعم ومساندة الشعب الليبي والحفاظ عليه، وقالت: «نحن كأعضاء بمجلس النواب الليبي نتطلع إلى دور مصر وبرلمانها في مساندتنا على الصعيد الدولي والأفريقي».

وأوضحت أن زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى مصر تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانب المصري على دعم ليبيا، والاستماع إلى أعضاء البرلمان الليبي حول مستجدات الأوضاع.