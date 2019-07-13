شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 75 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، صباح السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 75 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

أضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت، السبت الماضى، وتستمر حتى 20 يوليو الجارى؛ لكليات «الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية».