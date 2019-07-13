شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة السيسي للكلية الحربية فجرًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر السبت، بزيارة تفقدية للكلية الحربية، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهاري لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرًا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، مؤكدًا أن التدريبات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته، ومشددًا في هذا السياق على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.

وأكد الرئيس لطلبة الكلية الحربية أن عليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.

السيسي يشارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرًا

السيسي يشارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرًا

السيسي يشارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرًا