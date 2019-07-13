شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: هزتان أرضيتان بقوة 2.7 و1.8 ريختر شعر بهما سكان القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزتين أرضيتين بقوة 2.7 و1.8 على مقياس ريختر مساء الجمعة في منطقة شرق القاهرة، وشعر بهما سكان القاهرة، دون حدوث أي خسائر بشرية أو البنية التحتية والعقارات.

وقال القاضي، في بيان، السبت، إن الهزة الأولى وقعت في تمام الساعة 11.37 دقيقة مساء يوم الجمعة بقوة 2.7 ريختر بخط طول 31.4 شرق وخط العرض 29.9 شمالا، أما الهزة الثانية فجاءت في تمام 11.58 دقيقة مساء بقوة 1.8 ريختر بخط طول 31.34 شرق وخط عرض 29.99 شمالا.