شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: 65% حد أدنى للالتحاق بكلية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية، صباح السبت، تفاصيل وشروط التحاق دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكُلية الشُرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020.
تبدأ إجراءات التقديم للاختبارات المؤهلة للأكاديمية اعتباراً من 24 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس، بمجموع للطلاب لا يقل عن 65%.
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