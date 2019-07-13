شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد حار رطب على القاهرة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «26- 37»، إسكندرية «24 – 32»، قنا «27 – 40»، الأقصر «28– 42»، أسوان «30 – 44».