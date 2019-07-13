بدافع الانتقام.. كشف غموض مقتل بائع وابنته على يد جاره بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل العثور جثة بائع فاكهة وبجواره جثة ابنته، وأن جاره هو مرتكب الواقعة. بدافع الانتقام

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، إخطارا بالعثور على جثة بائع فاكهة "مسجل جنائي" سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في 7 قضايا آخرها "خطف"، وعثر بجواره على جثة ابنته، 9 سنوات داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد محمد شرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب، والمقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث المعصرة، والمقدم هاني حداد رئيس مباحث ١٥ مايو، والمقدم وسام عطية رئيس مباحث التبين، والرواد محمود سعداوي، وأحمد الدالي، وإسلام رمزي، وأحمد شعلان ضباط مباحث حلوان، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه مشهور بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمنطقة محل سكنه، ووجود خلافات بينه وبين أحد جيرانه بالمعاش، وسابقة إجبار المجني عليه بمساعدة أشقائه، المتهم على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته أمام العميد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة حلوان اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، واعترف بأن المجني عليه ابتزه وحصل منه على مبالغ مالية دون وجه حق.

وحضر المجني عليه يوم الواقعة إلى مسكن المتهم وطلب منه مبلغ مالي بدعوى شراء بعض المستلزمات، الأمر الذي أثار حفيظة الأخير، فتوجه إلى شقة سكن المجني عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعتين من حديد "ماسورتين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ولدى استغاثة بابنته عاجلها بالضرب على رأسها باستخدام الماسورتين ما أدى إلى وفاتها.

وجرى بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة.