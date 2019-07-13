طلب رشوة مليون ونصف جنيه.. إحالة مسئول في "نظافة القاهرة" للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمرت نيابة أمن الدولة، بإحالة مسئول بإدارة المقالب في الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لمحكمة الجنايات، لتلقيه رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه.
وذكرت تحقيقات النيابة، أن المتهم في غضون شهر فبراير عام 2019 - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً ـ بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته.
وأشارت التحقيقات، أنه طلب من "م. م"، مليون وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.
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