وفاة نجار سقطت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم السبت، حبس مالك عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتنقيب عن الآثار.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة شقيق المتهم "نجار" الذي توفيّ إثر سقوط الحفرة عليه أثناء التنقيب، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استعان بشقيقه للتنقيب عن الآثار أسفل منزله بشارع منصور في عين شمس، وخلال أعمال الحفر سقطت الحفرة عليه ما أودى بحياته.

وتحفظت النيابة على الأدوات المستخدمة في الحفر، وطلبت التحريات حول الحادث.