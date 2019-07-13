تجديد حبس مالك حمام سباحة في واقعة مصرع طفل صعقا بالكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، اليوم السبت، تجديد حبس مالك حمام سباحة غير مرخص 15 يومًا على التحقيقات في واقعة وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخله.

تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من المستشفى يفيد وصول الطفل "س. ا" 13 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ودلت التحريات وجمع المعلومات أن الطفل كان يلهو في حمام السباحة وأثناء خروجه انزلقت قدماه فسقط أسفل "ثلاجة " ولامس الأجزاء الحديدية بها فأصيب بصعق كهربائي أودى بحياته.

وأضاف الشهود لرجال المباحث أن عددًا من الأطفال حاولوا إنقاذ الطفل عدة مرة بسحبه من أسفل الثلاجة لكنهم تعرضوا لصعق بالكهرباء أيضًا وفشلت محاولتهم، حتى أطفأ المشرف الكهرباء ونقلوا الطفل إلى المستشفى.