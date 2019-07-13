بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة شهادة الثانوية العامة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
ينشر "الخليج 365" نتيجة شهادة الثانوية العامة، خلال ساعات، بعد اعتمادها وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم.
وتتيح الوزارة جميع البيانات الخاصة بالنتيجة فور اعتمادها عبر هذا الرابط: http://emis.gov.eg/
ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان أسماء أوائل الثانوية وتفاصيل النتيجة.
وانتهى ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019 بتاريخ 3 يوليو الماضي، وخاضه نحو 696 ألف طالب وطالبة.
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