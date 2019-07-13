"واي فاي وخصم 10%".. السكة الحديد تفتتح صالون جديد بمحطة رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، إحدى الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، عن افتتاح صالون رمسيس ( RAMSES LOUNGE) بمحطة رمسيس للقطارات بوسط القاهرة.

وأشار نصر الله، في تصريحات له، إلى أن ذلك يأتي لخدمة جميع ركاب القطارات المكيفة الــ VIP وقطارات النوم المتجهين إلى الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أن الشركة تخطط مستقبلا لافتتاح صالة KARNAK LOUNGE بمحطة الأقصر وصالة أخرى بأسوان والإسكندرية والجيزة لخدمة الركاب.

وأضاف رئيس الشركة، أن الصالة ( RAMSES LOUNGE) تتميز بتوافر FREE WIFi وشاشات إلكترونية لعرض القنوات الإخبارية العالمية ومباريات كرة القدم، إضافة إلى أنه يتم إخبار المسافرين المغادرين عند وصول قطارات النوم إلى الأرصفة المحددة عن طريق الشاشات الموجودة بـ ( RAMSES LOUNGE ) علماً بأنه يوجد بوابة خاصة للدخول إلى رصيف (1) مباشرة وكذلك خدمة تقديم الاطعمة على مـدار الـ 24 ساعة يومياً.

وأوضح أن الشركة تقدم خصمًا بنسبة 10 % على أسعار البيع لجميع الأغذية والمشروبات التي يقدمها ( RAMSES LOUNGE ) بمحطة رمسيس لركاب القطارات المكيفة والــ VIP.​