مصر | النيابة: جرعة هيروين زائدة سبب وفاة "فتاة كرداسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: جرعة هيروين زائدة سبب وفاة "فتاة كرداسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة فتاة في عقدها الثاني من عمرها، بالطريق الأبيض بنطاق قسم كرداسة، ومن خلال الكشف الطبي المبدئي للضحية، وتبين عدم وجود أي إصابات وطعنات بجسدها، وتبين سبب الوفاة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لجرعة زيادة من المخدرات.

وتعود بداية الواقعة، بتلقي مركز شرطة كرداسة، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق الأبيض بنطاق المركز، بالانتقال والفحص تبين أنها جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.