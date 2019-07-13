مصر | من بينهم زيادة التعريفة.. تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينهم زيادة التعريفة.. تحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1014) مخالفة انتظار خاطئ، (436 ) مخالفة متنوعة، ( 15 ) سيارة بدون لوحات معدنية، ( 100 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 27 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (19 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1358 ) نـمــوذج 125، ( 20 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 9 ) زجاج فاميه، ( 14 ) حجز توك توك، ( 118 ) التصالح الفوري، ( 14 ) ملصقات ومتعلقات، مخالفات تقطيع خط السير، مخالفات زيادة التعريفة المقررة، وبلغ الإجمالي 3274 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.