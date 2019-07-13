مصر | تحطيم زجاج سيارة ملاكي إثر سقوط شجرة عليها بحي العجوزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطيم زجاج سيارة ملاكي إثر سقوط شجرة عليها بحي العجوزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت شجرة على سيارة ملاكي كانت مركونة بالشارع، بحي العجوزة، ما أسفر عن تحطيم الزجاج الأمامي للسيارة، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط شجرة بأحد الشوارع بنطاق حي العجوزة، وبإنتقال قوة أمنية من شرطة المرافق صحبة عدد من أفراد حي العجوزة، تبين أن الشجرة المشار إليها، كانت مائلة منذ عام ونصف، وصباح اليوم السبت، سقطت على سيارة ملاكي كانت مركونة بجانب الطريق.

واسفر عن تحطيم الزجاج الأمامي للسيارة، ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي خسائر بشرية، وجار رفع الشجرة من الطريق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.