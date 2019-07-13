مصر | عرض طبيب شرع بقتل والده بأوسيم على مستشفى الأمراض النفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض طبيب شرع بقتل والده بأوسيم على مستشفى الأمراض النفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد مصدر أمني، داخل النيابة، في واقعة شروع قتل طبيب بشري يدعى "محمود" لوالده "مسن" ومدير معهد، أن الأب استغاث بأهالي المنطقة أثناء تعدي الأبن عليه، وحاولوا إنقاذه وتم على الفور انتقاله للمستشفى بعد إصابته بطعنات متفرقة في جسده، مضيفًا أن الأب طلب بتحرير محضر بواقعة التعدي عليه من قبل نحله، لإثبات الواقعة، وأن الإبن طبيب بشري، ولكنه مهتز نفسيًا، ويوجد خلافات سابقة بينه وبين والده في الفترة الأخيرة.
وتعود بداية الواقعة، تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده بتعدي طبيب بشري يدعى "محمود" على والده "م.ع" مدير معهد بآلة حادة "سكين".
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بقيام طبيب بالشروع في قتل والده، على الفور وانتقل رجال المباحث لمكان، وتبين إصابة مسن بعدة طعنات وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وبعمل التحريات تبين أن نجله يعمل طبيب بشري وراء ارتكاب الواقعة وأنه يعانى من مرض نفسي، وتمكنت القوات من ضبطه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.