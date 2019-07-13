مصر | مساعد وزير الداخلية يكشف الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين للالتحاق بالشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية يكشف الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين للالتحاق بالشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفصح اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن الاختبارات المقررة للالتحاق بكلية الشرطة 2019: وتتضمن إجراءات القبول، اجتياز الاختبارات.

وأولها ١ -اختبارات القدرات.. هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

كشف السمات: ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتي اختبار لقياس القدرات والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

واختباري المقاس والقوام، واختبار المقاس، يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة ولا يكون للطالب حق الإعادة.

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كما تتضمن: اختبار القوام يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن الطول ٩٠ ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط، ويليها الكشف الطبي، ويتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة المختصة والمتقدم في حالة رسوبه الحق في العادة لمرة واحدة فقط.

أما الكشف النفسي يتم إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

وأضاف مساعد وزير الداخلية: ويؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

والاختبار الطبي المتقدم، يمثل الطالب أمام لجنة طبية متقدمة وتضم " موجات صوتية على القلب والبطن، رسم مخ كهربائي، مقياس سمع تقليدي، وظائف الكبد والكليتين، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، تحليل الايدز، تحليل السكر التراكمي، تحليل دم صورة كاملة، تحليل هرمونات الغدة الدرقية، وتحليل إنزيمات تكسير العضلات".

لجنة الاختيار "الهيئة" عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر