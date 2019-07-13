مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 50 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 50 قضية جنائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط ثلاجة – 3 شمسية – 2 إستاند- 250 سيخ حديد – عربة يد – 4 ميزان – وبلغ الإجمالي 561 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم تنفيذ 4 أحكام جزئية – 46 إشتباه وبلغ الإجمالي 50 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.