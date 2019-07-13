مصر | قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالشرطة.. والتقديم 29 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالشرطة.. والتقديم 29 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين الحاصلين على بعض المؤهلات الجامعية.

ويبدأ التقديم من 29 يوليو حتى 22 أغسطس.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية، صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال ، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمياً وتدريبياً وبحثياً فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

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وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون معها ، وهي أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية ليس فقط على المستوى العربي المستوى الأفريقي والأسيوي والأوروبي وليس غريباً أنها تعد أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة .

وتعد الأكاديمية جامعة عصرية متكاملة تسعى إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب فى العالم لإعداد وتأهيل ضابط الشرطة المحترف والقادر على مواجهة التحديات الأمنية.

وتم إنشاء أكاديمية الشرطة عام 1975، وتضم في بنائها التنظيمي إلي جانب رئاستها خمسة روافد رئيسية هـي كليةالشرطة – كلية الدراسات العليا – كليةالتدريب والتنمية ، فضلاً عن مركز بحوثالشرطة – الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.