مصر | بمجموع 65‎‎%.. قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بدءًا من 24 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمجموع 65‎‎%.. قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بدءًا من 24 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبي للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019.

ويتم التقديم بدءً من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65‎%‎.

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وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال ، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمياً وتدريبياً وبحثياً فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وتسعى العديد من الجامعات وأكاديميات الشرطة في العالم إلى توقيع بروتوكولات تعاون معها ، وهي أيضاً تقوم بإعداد وتأهيل وتدريب العديد من الكوادر الأمنية ليس فقط على المستوى العربي المستوى الأفريقي والأسيوي والأوروبي وليس غريباً أنها تعد أول مؤسسة تعليمية في المنطقة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في علوم الشرطة .

وتعد الأكاديمية جامعة عصرية متكاملة تسعى إلى تطبيق أحدث نظم التعليم والتدريب فى العالم لإعداد وتأهيل ضابط الشرطة المحترف والقادر على مواجهة التحديات الأمنية.

وتم إنشاء أكاديمية الشرطة عام 1975، وتضم في بنائها التنظيمي إلي جانب رئاستها خمسة روافد رئيسية هـي كليةالشرطة – كلية الدراسات العليا – كليةالتدريب والتنمية ، فضلاً عن مركز بحوثالشرطة – الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.