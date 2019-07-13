مصر | وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكُلية الشُرطة للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية 2019.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبي للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.

ويشارك فى الحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمود الجمسى نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبه كبير معملى كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة.