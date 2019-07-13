مصر | ضبط 185 سلاحا ناريا و192 قضية مخدرات و17 هاربا من تنفيذ حكم المراقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 185 سلاحا ناريا و192 قضية مخدرات و17 هاربا من تنفيذ حكم المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 185 قطعة سلاح ناري، 192 قضية مخدرات، و25452 مخالفة مرورية، و3698 مخالفة مرافق، وتنفيذ 77583 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت القوات الأمن، 66 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و17 هارب من تنفيذ حكم المراقبة، وتشكيل عصابى ضم 6 متهمين ارتكبوا حادث سرقة، و15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.