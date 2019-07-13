مصر | بهدف السرقة.. ربة منزل و2 آخرين يقتلون عاملا بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف السرقة.. ربة منزل و2 آخرين يقتلون عاملا بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ربة منزل وعامل لقيامهما بالإشتراك مع آخر فى إرتكاب واقعة مقتل عامل بالدقهلية لسرقة دراجته النارية.

وتلقى مركز شرطة دكرنس اخطارا من إحدى المستشفيات بوصول عامل 31 سنة متوفى ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى إختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى، وأن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص ربة منزل 19سنة، عاملين سنى 20، 21 -مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل وأحد المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث، وقررت ربة المنزل بقيامها بإستدراج المجنى عليه بقصد سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططها إستعانت بالثانى والثالث.

وقدمت له عصير به بعض الأقراص المنومة، وقاما الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى مما أفقده الوعى، وإستولوا على دراجة النارية كانت بحوزته وهاتفه المحمول، وأرشدا عن الدراجة والهاتف المحمول، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.