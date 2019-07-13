مصر | مسجلان خطر يذبحان سائقًا حاول منعهما من سرقته بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسجلان خطر يذبحان سائقًا حاول منعهما من سرقته بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذبح مسجلان خطر، سائق حاول منعهما من سرقته في القليوبية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

وتلقى مركز شرطة قليوب بلاغا بالعثور على جثة سائق بإحدى الشركات 38 سنة داخل الشقة محل سكنه بذات الناحية "مستأجرة"، وبها عدة طعنات متفرقة وسرقة سيارته الملاكي وهاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية توصلت جهودة أن وراء إرتكاب الواقعة عامل 21 سنة مقيم بدائرة قسم المطرية بومحكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية "شروع فى سرقة بالإكراه" وعامل 23 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه غيابيًا بالحبس لمدة 4 سنوات فى قضيتى "سرقة تيار كهربائى، ضرب".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال قيام الأخير بتوصيله بسيارته بطريق عودته من العمل، وإستمراره فى التواصل معه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" - فإختمرت فى ذهنه فكرة قتله وسرقته، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهم الثانى وتوجها للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخولهما للشقة حاولا تقييده إلا أنه إستغاث فتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدثا ما به من إصابات أودت بحياته، ثم إستوليا على هاتفه وسيارته وهربا، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.