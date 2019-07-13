مصر | بسبب 2000 جنيه.. جزار يهشم رأس مسن بـ"قطعة خشبية" بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب 2000 جنيه.. جزار يهشم رأس مسن بـ"قطعة خشبية" بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هشم جزار رأس مسن لسرقة 2000 جنيه وهاتف محمول بكفر الشيخ، وضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكب الواقعة.

وتلقى مركز شرطة دسوق بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه وفاة خاله 70 سنة، بالشقة سكنه بالطابق الأرضي بعقار بدائرة المركز، وسلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة جزار 30 سنة - مقيم بذات القرية، سبق إتهامه في قضية "سرقة" ومحكوم عليه غيابيًا في قضية "تبديد".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة نظرًا لسابقة علمه بإقامة المجني عليه بمفرده، واحتفاظه بمبالغ مالية وتمكنه من دخول الشقة محل الواقعة من إحدى نوافذها لكونها بالطابق الأرضي ولدى مشاهدة المجني عليه له، وقام بالاعتداء عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، وإستولى على مبلغ 2000 جنيه، وهاتفه المحمول.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومبلغ 1،630 جنيه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة "القطعة الخشبية" بإلقائها بالطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.