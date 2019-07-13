مصر | "ماسورتان حديد".. كشف غموض العثور على جثتي أب وطفلته بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماسورتان حديد".. كشف غموض العثور على جثتي أب وطفلته بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث حلوان، من كشف غموض واقعة العثور على جثة بائع وابنته وضبط مرتكب الواقعة.

وتعود البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص (بائع فاكهة "مسجل جنائي" سرقة بالإكراه وسبق اتهامه في عدد 7 قضايا آخرهم قضية خطف)، وعثر بجواره على جثة ابنته سن 9 داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن المجني عليه مشهور بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمنطقة محل سكنه، ووجود خلافات بينه وبين أحد جيرانه (شخص بالمعاش - مقيم بذات العنوان) وسابقة قيام المجني عليه بمساعدة أشقائه بإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام وقرر بقيام المجني عليه بابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية بدون وجه حق، وبتاريخ الواقعة حضر المجني عليه لمسكنه وطلب منه مبلغ مالي بدعوى شراء بعض المستلزمات الأمر الذي أثار حفيظته، فتوجه للشقة سكن المجني عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعتين من الحديد "ماسورتين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، ولدى إستغاثة إبنته عاجلها بالضرب على رأسها بإستخدام الماسورتين مما أدى إلى وفاتها، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.