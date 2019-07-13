مصر | طالبه بالديون فقتله.. عامل يقتل تاجرا بـ"طريقة مأساوية" ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبه بالديون فقتله.. عامل يقتل تاجرا بـ"طريقة مأساوية" ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عامل بمطعم، على قتل بائع لمطالبته بسداد ديونه في الجيزة، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أمين مخزن بشركة أدوات طبية بوفاة والده، بائع، 74 سنة، واشتباهه في وفاته جنائيًا حيث أخبره صاحب مطعم "بذات منطقة سكن والده" بقيام عامل بالمطعم 45 سنة، بترك المطعم لمدة ساعة بذات تاريخ وفاة والده، وعقب عودته تبين أنه في حالة اضطراب وبه أثار خدوش بالوجه والرقبة، وادعى شعوره بحالة إعياء، وانصرف ولم يعد للمطعم مرة أخرى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة توصلت جهوده إلى أن العامل ترك عمله عقب وفاة والد المُبلغ والاختباء بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر باقتراضه مبلغ (10 آلاف جنيه) من المجني عليه "والد المبلغ" لإقامة مطعم، إلا أنه أنفق المبلغ المالي، ولدى مطالبة المجني عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله، وفي سبيل ذلك توجه للشقة محل سكن المجني عليه، وعقب دخوله قام بدفعه أرضًا وخنقه باستخدام حبل فأودى بحياته وفر هاربًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.