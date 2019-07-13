أخبار مصر | إنفوجرافيك.. مصر تحقق نمواً اقتصادياً يضعها بالمركز الثالث عالمياً في قائمة "الإيكونومست"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. مصر تحقق نمواً اقتصادياً يضعها بالمركز الثالث عالمياً في قائمة "الإيكونومست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك، سلط من خلاله الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5,6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6,4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5,8%.

وجاء في الإنفوجرافيك، أن مجلة "الإيكونومست" قد وضعت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5,6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5,1%، تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4,7%.

وفي السياق ذاته، رصد الإنفوجرافيك، الدول التي قد شهدت تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي), وذلك على النحو التالي: إيطاليا والتي سجلت تراجعاً في معدلات نموها بنحو 0,1%، تليها تركيا بنحو 2,6%، وأخيراً الأرجنتين بنحو 5,8%.