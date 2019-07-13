أخبار مصر | 80 متر صعودا.. مغامرة "الخليج 365" في أعماق الهرم المنحني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 80 متر صعودا.. مغامرة "الخليج 365" في أعماق الهرم المنحني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية داخل الهرم المنحني والذي يحوي عدد من الممرات الهابطة والصاعدة بأطوال تبلغ 80 مترًا.

وقد افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم السبت، الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة آثار دهشور للزيارة للجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وترميمه، حضر الإفتتاح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و حوالي 40 سفيرا من دول اجنبية و أفريقية في مصر منهم سفراء كل من إنجلترا وفرنسا و إيطاليا و المانيا و دنمارك و هولندا قبرص و فنلندا و اليابان وركولومبيا و غينيا الاستوائية و استراليا والمجر وتايلند وشيلي والكونغو ومكسيك والاردن و الكاميرون و زامبيا، وممثلين من سفارات كل من كوبا و بيرو و طاجاكستان و النيجر و منظمة اليونسكو.

وأكد على أنه لأول مرة يتم افتتاح هرم سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي الخاص به للجمهور منذ عام ١٩٦٥،مضيفاً ان الهرم المنحني وغيره من الاهرامات الموجودة في منطقة دهشور الاثريه مسجلة علي قائمة التراث العالمي باليونسكو كجزء من جبانة منف الاثرية. واوضح ان الهرم المنحي يمثل مرحلة انتقاليه في عملية بناء تطوير الاهرامات بين هرم سوزر المدرج وهرم ميدوم والهرم الاحمر الذي بناه الملك سنفرو في دهشور ايضاً بعد ان اكتشف ان الهرم المنحي يميل بزاوية.

Advertisements

وأوضح الدكتور وزيري أن اعمال ترميم وتطوير كل من الهرم المنحني وهرم الكا تمت بواسطة قطاع المشروعات بالوزارة، وتضمنت عمل سلالم داخلية وخارجية ومشايات لتسهيل حركة الزوار داخلهما، كما تم عمل شبكة للاضاءة داخل وخارج الهرمين ، بالاضافة إلى الانتهاء من كافة أعمال الترميم الدقيق من تقوية وتدعيم لبعض احجار الممرات وترميم غرفة الدفن بالهرم المنحني.

وأشار وزيري إلى أن الهرم المنحني أو المعروف ايضا باسم الهرم الجنوبي يعبر عن مرحلة هامة من مراحل تطور بناء الاهرامات التي استخدمها المصري القديم كمقابر ملكية حيث انه اول محاولة لبناء هرم كامل بعد هرم زوسر المدرج.

وقد بناه الملك سنفرو مؤسس الأسر الرابعة 2600 ق.م. في منطقة دهشور الاثرية و التي تعتبر الامتداد الجنوبي لجبانة منف. يبلغ ارتفاع الهرم حوالي121م، وطول كل ضلع في قاعدتة حوالي 188.1م، وللهرم زاويتين ميل الأولي 54 درجة، حتى ارتفاع 49 والثانية 48 درجة حتى ارتفاع 52م.

وللهرم مدخلين الاول في الناحية الشمالية على ارتفاع 12 م، يؤدي إلى ممر هابط بطول 79.5، منها إلى صالة عرضية ذات سقف جمالوني ومنها الي ممر غير منتظم يؤدي الجهة اليمنى منه إلى المدخل الغربي للهرم. اما الجهة اليسري تؤدي الي غرفه الدفن الغير مكتملة السقف والتي يوجد بها دعامات خشبية من خشب الأرز المستورد من لبنان.