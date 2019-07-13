أخبار مصر | اليوم.. "الأطباء" تتلقى آخر طلبات الطعون على قوائم مرشحي التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الأطباء" تتلقى آخر طلبات الطعون على قوائم مرشحي التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتلقى اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء، اليوم السبت، اخر طلبات الطعون على قوائم المرشحين بمقاعد التجديد النصفى للنقابة، التى تجرى على مقاعد النقابة العامة والفرعية ومقعد النقيب.

وأوضحت اللجنة أنه يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون يوم 24 يوليو الجارى، كما سيتم فتح باب التنازلات ابتدءًا من 25 يوليو إلى 29 يوليو، على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 8 أغسطس.

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية ستكون فى الأسبوع الثانى من أكتوبر القادم "الجمعة 11 أكتوبر 2019".

وكانت اللجنة الانتخابية لنقابة الأطباء قد أعلنت عن الجدول الزمنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة "النقابة العامة والنقابات الفرعية" ومقعد النقيب العام والنقباء الفرعيين، والمقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.