أخبار مصر | "السيسي" يتفقد الكلية الحربية.. ويوصي الطلبة بالتضحية من أجل الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يتفقد الكلية الحربية.. ويوصي الطلبة بالتضحية من أجل الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، الكلية الحربية، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجراً كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية، مؤكدا أن التدريبات تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ علي امنه واستقراره ومقدراته.

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وأكد الرئيس في هذا السياق، على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية لمواجهة التحديات الراهنة ".

كما أوصي "السيسي"، الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن.

وشدد الرئيس، لطلبة الكلية الحربية أن عليهم مسئولية كبيرة بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلًا عن دورهم المستقبلي في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته.