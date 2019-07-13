أخبار مصر | "عينيك في عينينا" تجري 30 عملية جراحة عيون لغير القادرين بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عينيك في عينينا" تجري 30 عملية جراحة عيون لغير القادرين بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأوركيديا للصناعات الدوائية 30 عملية جراحية عيون مختلفة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى التي تنطلق برعاية رئاسة مجلس الوزراء

قالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا"، أن العمليات الجراحية تم إجراؤها لاهالي قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وشملت 18 عملية مياه بيضاء، 8 عمليات ظفرة، عملية إزالة رموش، إزالة كيس دهني، ياج ليزر وإزالة حبوب، تم إجراء جميعها بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات لمؤسسة صناع الخير، أن العمليات الجراحية هي لحالات ثبت استحقاقها بعد أن تم اكتشافها ضمن قافلة "عنيك في عنينا" والتي تم إطلاقها مؤخرًا بالقرية، مشيرًا إلى أن قرية دار السلام هي القرية التي تقوم مؤسسة صناع الخير للتنمية بتطويرها ضمن مشروعها التنموي "قرى الأمل" بالفيوم.

وأكد عبد الجليل، أن مؤسسة صناع الخير للتنمية بدأت المرحلة الثانية من تطوير منازل قرية دار السلام، والتي تشمل فرش المنازل التي تم إعادة إعمارها بالأثاث من أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن المؤسسة مستمرة في دعم القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا بالمحافظة.