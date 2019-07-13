أخبار مصر | اليوم.. وزير التعليم يهاتف أوائل الثانوية العامة لإبلاغهم بنتائجهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزير التعليم يهاتف أوائل الثانوية العامة لإبلاغهم بنتائجهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت بمهاتفة أوائل الثانوية العامة لإبلاغهم بنتائجهم.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التعليم، أن أغلبية أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية.

وقالت المصادر، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيبلغ الطلاب الأوائل بنتائجهم هاتفيًا، اليوم السبت، على أن يتم إعلان تفاصيل النتيجة، خلال مؤتمر صحفي، غدًا الأحد.

وتوقعت المصادر، أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة، هذا العام، أعلى من 74%، وأعلى من العام الماضي.