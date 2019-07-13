شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تلتقي عددًا من المسؤولين البريطانيين في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وزير الاستثمار البريطانى، جراهام ستيوارت، خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر لدى لندن.

بحث الجانبان زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر والتى وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، حيث تم الاتفاق على تشجيع الشركات البريطانية على ضخ استثمارات جديدة في مجالى النقل والتعليم، ودعم رواد الاعمال.

أشار الوزير البريطانى إلى أن مصر شريك استراتيجي لها أهمية خاصة في ظل رغبتها في اقامة شراكة اقتصادية مع افريقيا والشرق الاوسط، مؤكدا دعم بريطانيا للاصلاحات الاقتصادية في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لرجال الاعمال البريطانيين إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.

فيما أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات البنية الاساسية والنقل في ظل العمل على انشاء 14 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية تتضمن فرصا استثماريا حيث أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة فقط، فهناك مدن جديدة يتم تنفيذها في الدلتا، مثل المنصورة الجديدة، وأخرى في صعيد مصر، مثل ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا.

تطرق الاجتماع إلى بحث زيادة الاستثمار في مجال التعليم في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستثمار في العنصر البشرى، وزيادة التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتدريب الطلاب.

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التقت الوزيرة الرئيس التنفيذى لقمة افريقيا بريطانيا للاستثمار، بول أركرايت، التي تستضيفها لندن يناير 2020، وبحثا تعزيز العلاقات بين افريقيا والمملكة المتحدة، في ظل تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى.

أوضحت الوزيرة أن مصر تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

فيما أشار «أركرايت» إلى أن هذه القمة ستعزز العلاقات بين بريطانيا وقارة افريقيا من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لجذب استثمارات إلى القارة الافريقية، موضحا أنها ستركز على تمكين الشباب والاهتمام بالتعليم والصحة في افريقيا.

والتقت الوزيرة وزير النقل البريطاني، كريس جريلينج، بحضور السفير المصرى لدى لندن، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات البريطانية في مجال النقل. ورحب الوزير البريطانى بالتعاون المشترك مع مصر في مجالات النقل، واتفق على عقد لقاءات مع الشركات البريطانية المستثمرة في مجال النقل لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع بالتنسيق مع وزارة النقل في مصر.

التقت الوزيرة كذلك المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، بالسير جيفري دونالدسون، بحضور السفير المصرى، وأكد «دونالدسون» حرص بريطانيا على تعزيز التعاون مع مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، ونقل الخبرات البريطانية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتدوير المخلفات، سواء من خلال تدريب الأطباء المصريين في المملكة المتحدة وقرب الانتهاء من جامعة كوفنتري في العاصمة الجديدة والتى تعد خطوة إلى الأمام لتعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع التعليم، ومن خلال انشاء مصانع متطورة لتدوير المخلفات.

وخلال زيارتها إلى لندن، التقت الوزيرة عددا من الشركات البريطانية في مؤتمر نظمته الغرفة التجارية المصرية البريطانية، حيث أكدت حرص مصر على زيادة التعاون الاستثمارى مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرى الضخم، وأكدت شركات بريطانية، حرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الاصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر مؤخرا وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

وزارت الوزيرة مقر بورصة لندن، حيث التقت رئيس قسم تطوير الأعمال الدولية في بورصة لندن، توم أتينبورو، وتم مناقشة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر ولندن.