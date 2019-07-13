شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم متحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجلس إدارة النقابة الفرعية للمرشدين السياحين في البحر الأحمر وزارة الاثار والشركة المنفذة لمشروع متحف الغردقة للآثار إلى مراعاة السائحين من أصحاب القدرات الخاصة اثناء انهاء الاعمال الخاصة بالمتحف.

شهد المتحف زيارة وفد من اعضاء النقابة على ارض الواقع بدعوة من رئيس الشركة المنفذة للمتحف والتي اقامت عقد شراكة مع وزارة الاثار، حيث طالب اعضاء نقابة المرشدين السياحيين بتجهيز مدخلين للمتحف احدهما لدخول الزائرين والاخر للخروج حتي لا يحدث تزاحم أو تكدس.

ومن المقرر أن يتسع المتحف لعرض 1000 قطعة اثرية، وسوف يتم اختيارهم من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة، والتى ستكون مناسبة مع المنطقة الواقع بها المتحف، وجرى تشكيل لجنة لوضع سيناريو العرض المتحفى، من خلال أعمال الاختيار ومعاينة عدد من القطع الأثرية.